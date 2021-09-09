В Роспотребнадзоре заверили, что в России достаточно вакцин от COVID-19

Вакцин в России более чем достаточно, сам процесс вакцинации очень доступен для населения в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в России на данный момент зарегистрировано пять вакцин от коронавирусной инфекции, в эффективности и безопасности которых сомневаться не приходится.

«Мы сегодня можем защищать население Российской Федерации, и сегодня их (вакцин. — RT) в стране более чем достаточно. Сегодня доступность вакцинации. Коллеги и мои знакомые в дальнем зарубежье невероятно нам завидуют. Мы, наверное, не осознаём своего богатства, а они нам очень завидуют, у нас очень доступная иммунизация», — приводит ТАСС слова Поповой.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова ранее сообщила, что в России не зафиксировано информации, указывающей на проблемы с безопасностью вакцин от коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко во вторник, 7 сентября, рассказал о запасах вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах.