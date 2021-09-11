В России зарегистрировали 18 891 случай коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 18 891 случай коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 121 516 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее сообщалось о 18 341 случае заболевания COVID-19.

За сутки умерли 796 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 789 пациентов. Общее число летальных исходов — 191 961.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 375 160 пациентов. За сутки выздоровели 17 888 человек, накануне — 17 121.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что среди россиян, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, заболели COVID-19 не более 2%.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что происходит с лёгкими при коронавирусе.