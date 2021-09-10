В России зарегистрировали 18 341 случай коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 18 341 случай коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 102 625 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее сообщалось о 18 380 случаях заболевания COVID-19.

За сутки умерли 789 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 794 пациента. Общее число летальных исходов — 191 165.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 357 272 пациента. За сутки выздоровел 17 121 человек, накануне — 19 639.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что среди россиян, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, заболели COVID-19 не более 2%.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что происходит с лёгкими при коронавирусе.