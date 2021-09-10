В России зарегистрировали 18 341 случай коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В России в течение суток зарегистрировали 18 341 случай коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 102 625 случаев инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В России зарегистрировали 18 341 случай коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Днём ранее сообщалось о 18 380 случаях заболевания COVID-19.

За сутки умерли 789 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 794 пациента. Общее число летальных исходов — 191 165.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 357 272 пациента. За сутки выздоровел 17 121 человек, накануне — 19 639.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что среди россиян, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, заболели COVID-19 не более 2%.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что происходит с лёгкими при коронавирусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить