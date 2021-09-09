В России зарегистрировали 18 380 случаев коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 18 380 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 084 284 случая инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее сообщалось о 18 024 случаях заболевания COVID-19.

За сутки умерли 794 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 797 пациентов. Общее число летальных исходов — 190 376.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 6 340 151 пациент. За сутки выздоровели 19 639 человек, накануне — 18 262.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что среди россиян, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, заболели COVID-19 не более 2%.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что происходит с лёгкими при коронавирусе.