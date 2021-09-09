В России зарегистрировали 18 380 случаев коронавируса за сутки
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Днём ранее сообщалось о 18 024 случаях заболевания COVID-19.
За сутки умерли 794 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 797 пациентов. Общее число летальных исходов — 190 376.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 6 340 151 пациент. За сутки выздоровели 19 639 человек, накануне — 18 262.
Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что среди россиян, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, заболели COVID-19 не более 2%.
Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что происходит с лёгкими при коронавирусе.