В России зарегистрировали 18 024 случая коронавируса за сутки

В России в течение суток зарегистрировали 18 024 случая коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 065 904 случая инфицирования. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее сообщалось о 17 425 случаях заболевания COVID-19.

За сутки умерли 797 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 795 пациентов. Общее число летальных исходов — 189 582.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 320 512 пациентов. За сутки выздоровели 18 262 человека, накануне — 17 243.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации для защиты организма от разных штаммов коронавируса. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, более 92% поступающих в ковидные госпитали пациентов не привиты от COVID-19.

Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что происходит с лёгкими при коронавирусе.