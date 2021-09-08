В России зарегистрировали 18 024 случая коронавируса за сутки
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Днём ранее сообщалось о 17 425 случаях заболевания COVID-19.
За сутки умерли 797 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 795 пациентов. Общее число летальных исходов — 189 582.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 320 512 пациентов. За сутки выздоровели 18 262 человека, накануне — 17 243.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации для защиты организма от разных штаммов коронавируса. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, более 92% поступающих в ковидные госпитали пациентов не привиты от COVID-19.
Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бабак в беседе с URA.RU рассказал, что происходит с лёгкими при коронавирусе.