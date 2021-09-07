Мурашко: более 92% госпитализируемых в России пациентов с COVID-19 не привиты

Более 92% поступающих в ковидные госпитали пациентов не привиты от COVID-19, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Более 92% поступающих в ковидные госпитали пациентов — это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, — это, как правило, лёгкое течение, они не попадают в реанимации», — сказал министр. Его слова приводит ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации для защиты организма от разных штаммов коронавируса.

По состоянию на 6 сентября около 46 млн россиян привились хотя бы одной дозой вакцины.