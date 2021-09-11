«Тогда этот момент будет недалёк»: Попова назвала «главный инструмент» для отмены масочного режима

Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима в России. По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, отказ от этого требования будет возможен, когда россияне перестанут заболевать коронавирусной инфекцией. «Главный инструмент, который у нас есть — это вакцина», — указала Попова. Согласно последним данным, в России хотя бы один компонент вакцин против COVID-19 получили 46,5 млн человек, а полностью привились 39,8 млн россиян.

В России за минувшие сутки был выявлен 18 891 новый случай заболевания коронавирусом, из них наибольшее число — в Москве (1940), Санкт-Петербурге (1629), Московской (645) и Свердловской (502) областях. За этот же период выздоровели 17 888 человек, скончались 796 пациентов.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 121 516, с начала пандемии в России выздоровели 6 375 160 пациентов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерл 191 961 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 183,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более миллиона человек.

Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима в стране.

Об этом сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму.

«Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть — это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалёк», — цитирует её ТАСС.

Она также констатировала «достаточно высокий» уровень заболеваемости COVID-19 на российских курортах.

Свыше 46 млн россиян вакцинировались от COVID-19

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первый компонент вакцин от COVID-19 в России получили 46,5 млн россиян, а полностью процесс вакцинации прошли уже 39,8 млн человек.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%.

Как указывала Голикова, эта задача должна быть решена к 1 ноября 2021 года. «Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года», — отмечала вице-премьер.

В России в настоящее время одобрены к применению пять вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Он подчеркнул, что в регионах доступны вакцины, поставки осуществляются бесперебойно.

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Как отметил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах IV Форума социальных инноваций регионов, на данный момент не зафиксировано случаев смерти после вакцинации «Спутником V». Он также рассказал об эффективности отечественной вакцины против штамма COVID-19 «дельта».

«Эффективность защиты «Спутника V» (против дельта-штамма), по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать. В то же самое время эффективность Pfizer и Moderna, по данным американских и израильских университетов, колеблется от 40% с небольшим до 52%, что, естественно, значительно хуже», — цитирует его ТАСС.

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При этом он указал, что возникновение дельта-штамма изменило тактику и стратегию вакцинации от коронавируса, поскольку теперь необходимо постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител.

«Спутник V защищает на сегодняшний день от всех штаммов, которые циркулируют. Тем более, что сейчас в Москве и на территории РФ фактически циркулирует один штамм («дельта». — RT)», — добавил Гинцбург.

11 сентября в ходе поздравления москвичей с Днём города президент Владимир Путин отметил, что российская столица показывает пример слаженных, эффективных действий в борьбе с пандемией COVID-19.

«Врачи столицы, медицинские сёстры, экипажи скорой помощи — все медицинские работники, несмотря на повышенную нагрузку, усталость, накопившуюся за эти тяжёлые месяцы, — мы это понимаем, понимаем прекрасно, отдаём себе в этом отчёт, — тем не менее, весь медицинский персонал про­должает напряжённо, самоотверженно трудиться», — сказал Путин.

По его словам, городские власти находят баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города.

«И здесь, безусловно, большая заслуга мэра столицы Сергея Семёновича Собянина — Ваша заслуга, Сергей Семёнович, который не боится брать на себя ответственность при принятии, к сожалению, не всегда популярных, но необходимых решений. И, конечно, заслуга всей управленческой команды Москвы», — добавил президент.