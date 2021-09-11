В Москве не планируют вводить систему QR-кодов в театрах

Власти Москвы считают, что действующих в городе антикоронавирусных мер достаточно и вводить систему QR-кодов в театрах в настоящее время нет необходимости.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя столичного Департамента культуры Александра Кибовского.

«Давайте исходить из того, что мы имеем. Зачем нам загадывать на будущее? Те меры, которые предпринимает город, чтобы бороться с пандемией, позволяют нам, конечно, в ограниченном формате вести во всех направлениях культурно-творческую жизнь», — заявил Кибовский, отвечая на вопрос, планируют ли в Москве вводить QR-коды в театрах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Москвы в условиях пандемии находят баланс между вынужденными ограничениями и развитием города.