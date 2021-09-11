Путин: Москва в пандемию находит баланс между ограничениями и развитием
- РИА Новости
«Думаю, со мной многие согласятся: именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием», — приводит ТАСС слова Путина.
Президент также отметил заслуги мэра Москвы Сергея Собянина в принятии во время пандемии вынужденных, но необходимых решений.
Кроме того, Путин добавил, что российская столица — агломерация мирового масштаба, которая демонстрирует хорошие показатели развития.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города.