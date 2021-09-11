Путин: Москва в пандемию находит баланс между ограничениями и развитием

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти Москвы в условиях пандемии находят баланс между вынужденными ограничениями и развитием города.
Путин: Москва в пандемию находит баланс между ограничениями и развитием
  • РИА Новости

«Думаю, со мной многие согласятся: именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент также отметил заслуги мэра Москвы Сергея Собянина в принятии во время пандемии вынужденных, но необходимых решений.

Кроме того, Путин добавил, что российская столица — агломерация мирового масштаба, которая демонстрирует хорошие показатели развития.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города.

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