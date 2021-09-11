Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём города.

Соответствующее поздравление было размещено на портале мэра и правительства Москвы.

«День рождения города — особый праздник. Это не именины и не Новый год. Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья и фейерверк. Но главное — это дань уважения людям, которые создавали наш город. Это благодарность тем, кто сегодня трудится на благо Москвы и москвичей», — отметил он.

По его словам, данный день является не только праздником, но и поводом задуматься о том, что ещё можно сделать для развития столицы в будущем, и о том, какой должна стать Москва.

«Улыбнёмся городу, в котором мы живём. В котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города — это и наша судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днём рождения! С праздником, друзья!» — добавил он.

Ранее «Роскосмос» поздравил Москву с 874-летием, разместив в своём Twitter снимок столицы с космической орбиты.