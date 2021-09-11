Роскосмос поздравил Москву с Днём города

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Роскосмос поздравил Москву с 874-летием, разместив в своём Twitter снимок столицы с космической орбиты.
Роскосмос поздравил Москву с Днём города
  • © Alexander Zemlianichenko Jr / AP

«Поздравляем с Днём города Москвы! Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что более 40 предприятий отрасли расположены в столице.

Также в Роскосмосе добавили, что 100 тыс. московских людей науки и труда внесли вклад в развитие космической сферы.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какой температурный фон ожидается в период празднования Дня Москвы 11 и 12 сентября.

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