Роскосмос поздравил Москву с Днём города

Роскосмос поздравил Москву с 874-летием, разместив в своём Twitter снимок столицы с космической орбиты.

«Поздравляем с Днём города Москвы! Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

Поздравляем с Днем города Москвы!#Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли. Больше 100 000 людей труда и науки внесли свой вклад в становление космической эры! pic.twitter.com/SFpaMWigA5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 10, 2021

Отмечается, что более 40 предприятий отрасли расположены в столице.

Также в Роскосмосе добавили, что 100 тыс. московских людей науки и труда внесли вклад в развитие космической сферы.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какой температурный фон ожидается в период празднования Дня Москвы 11 и 12 сентября.