«Видим падение уровня заболеваемости»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе — одна из наиболее благополучных среди российских регионов. В столице еженедельно наблюдается падение уровня заболеваемости и госпитализаций, подчеркнул градоначальник. Заместитель мэра Анастасия Ракова в преддверии 1 сентября отметила, что в Москве почти 80% сотрудников образовательных организаций завершили вакцинацию от коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в столице — одна из наиболее благополучных среди российских регионов.

«Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Оно снизилось уже до минимальных значений прошлых периодов», — сообщил он.

По словам мэра, количество тяжелобольных пациентов с COVID-19, которые сейчас находятся в больницах столицы, неcоизмеримо с тем, что было в пиковые периоды.

Вместе с тем Собянин подчеркнул, что проблема распространения коронавирусной инфекции не исчезла и продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья москвичей. Он призвал людей быть аккуратными и напомнил, что впереди осенне-зимний период: «Будем смотреть, как ситуация будет развиваться, и принимать необходимые меры».

Градоначальник отметил, что никто не может предсказать следующих пиков заболеваемости, и призвал граждан быть готовыми к любым сценариям. При этом он заявил, что система здравоохранения Москвы готова к любым вызовам.

«В предыдущие сильные волны система здравоохранения всегда оказывала помощь всем москвичам — и амбулаторную, и стационарную. Скорая помощь продолжала работать», — отметил Собянин.

Между тем заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что в Москве почти 80% сотрудников образовательных организаций завершили вакцинацию от коронавируса.

«Перед 1 сентября мы имеем достаточно благоприятную ситуацию. Система образования очень ответственно подошла к вопросу вакцинации. На сегодняшний день двумя компонентами привиты 77% сотрудников образовательных организаций», — приводит её слова ТАСС.

Ракова отметила, что за последнюю неделю в городе наблюдается устойчивое снижение заболеваемости: «Общее количество заболевших снизилось на 20%, госпитализированных — на 15%».

Она также рассказала, что перед 1 сентября детям не нужно проходить ПЦР-тестирование.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

«ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в детские сады, ни школы, ни в техникумы не нужны. Еще раз повторю: дети, которые имеют признаки ОРВИ и с температурой, допускаться в школы не будут», — сказала Ракова.

По её словам, посещать школы также не смогут дети, которые находились в контакте с заболевшими COVID-19. Данные о контактных лицах автоматически поступают в учебные учреждения.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, в свою очередь, рассказал, что летальность у отказавшихся от вакцины пациентов, инфицированных COVID-19, в четыре раза выше, чем у тех, кто вакцинировался.

«Год назад у нас появился «Спутник V», в декабре он уже был доступен в массах. Если посмотреть на тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом. Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же: летальность у невакцинированных пациентов в четыре раза выше», — пояснил он.

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Тем временем директор научного центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в беседе с RT рассказал о работе над вакциной от штамма «дельта» коронавируса. После возникновения данного штамма появилась необходимость выяснить, «что он собой представляет», рассказал учёный. В этой ситуации центр имени Чумакова «пошёл прежним путём», выделив штамм «дельта», который теперь является основой для создания вакцины.

«Дальше необходимо пройти весь тот путь, который мы прошли с предыдущим штаммом — «альфа», то есть научиться его культивировать, выращивать, «пропассировать» не менее семи раз, чтобы достичь определённой стабильности жизни этого штамма, после чего он может быть основой», — рассказал директор центра.

При этом Ишмухаметов допустил, что основой может быть и комбинация двух штаммов в одном препарате.

В России за прошедшие сутки было выявлено 18 325 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1424), Московской области (858) и Санкт-Петербурге (549). За это время выздоровели 14 180 человек, скончались 792.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 901 152. Всего в России выздоровели 6 162 430 пациентов, 182 429 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 178,5 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки были госпитализированы 417 человек. На ИВЛ находятся 312 пациентов.