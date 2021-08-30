Власти Москвы сообщили о снижении числа инфицированных COVID-19

За последнюю неделю в Москве сократилось число инфицированных и госпитализированных пациентов с COVID-19, заявила заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За последнюю неделю мы видим снижение, устойчивое снижение заболеваемости, за предыдущую неделю общее количество заболевших сократилось на 20%, а госпитализированных — на 15%», — приводит её слова Интерфакс.

Ракова отметила, что показатели были невысокими и до этого снижения. По оценке заммэра Москвы, накануне 1 сентября в городе сложилась стабильно благоприятная ситуация по заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве завершили 77% сотрудников сферы образования.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация по коронавирусу в Москве одна из лучших среди российских регионов.