Власти Москвы сообщили о снижении числа инфицированных COVID-19
- Reuters
«За последнюю неделю мы видим снижение, устойчивое снижение заболеваемости, за предыдущую неделю общее количество заболевших сократилось на 20%, а госпитализированных — на 15%», — приводит её слова Интерфакс.
Ракова отметила, что показатели были невысокими и до этого снижения. По оценке заммэра Москвы, накануне 1 сентября в городе сложилась стабильно благоприятная ситуация по заболеваемости COVID-19.
Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве завершили 77% сотрудников сферы образования.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация по коронавирусу в Москве одна из лучших среди российских регионов.