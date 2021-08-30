Власти Москвы сообщили о снижении числа инфицированных COVID-19

Короткая ссылка
За последнюю неделю в Москве сократилось число инфицированных и госпитализированных пациентов с COVID-19, заявила заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти Москвы сообщили о снижении числа инфицированных COVID-19
  • Reuters

«За последнюю неделю мы видим снижение, устойчивое снижение заболеваемости, за предыдущую неделю общее количество заболевших сократилось на 20%, а госпитализированных — на 15%», — приводит её слова Интерфакс.

Ракова отметила, что показатели были невысокими и до этого снижения. По оценке заммэра Москвы, накануне 1 сентября в городе сложилась стабильно благоприятная ситуация по заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве завершили 77% сотрудников сферы образования.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация по коронавирусу в Москве одна из лучших среди российских регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить