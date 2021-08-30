В Москве вакцинацию от COVID-19 завершили 77% сотрудников сферы образования
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- РИА Новости
«Перед 1 сентября мы имеем достаточно благоприятную ситуацию. Система образования очень ответственно подошла к вопросу вакцинации. На сегодняшний день двумя компонентами привито 77% сотрудников образовательных организаций», — приводит ТАСС её слова.
Также Ракова сообщала, что в Москве закупили 25 новейших аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве одна из лучших среди российских регионов.