В Москве закупили 25 новейших аппаратов для проведения ЭКМО

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В Москве закупили 25 новейших аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве закупили 25 новейших аппаратов для проведения ЭКМО
  • Reuters

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы закупили 25 современных аппаратов ЭКМО для шок-центров московской инсультно-инфарктной сети, для стационаров, в которых лечат пациентов с COVID-19, а также впервые для машин скорой помощи», — сказала Ракова.

По её словам, это оборудование экстра-класса, применять которое могут специалисты самого высокого уровня подготовки в редких ситуациях.

Как отметила заммэра, 17 аппаратов поступили в реанимационные отделения региональных сосудистых центров 10 городских больниц.

Также аппараты отправили в стационары, перепрофилированные под пациентов с коронавирусом. 

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

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