В Москве закупили 25 новейших аппаратов для проведения ЭКМО
- Reuters
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Мы закупили 25 современных аппаратов ЭКМО для шок-центров московской инсультно-инфарктной сети, для стационаров, в которых лечат пациентов с COVID-19, а также впервые для машин скорой помощи», — сказала Ракова.
По её словам, это оборудование экстра-класса, применять которое могут специалисты самого высокого уровня подготовки в редких ситуациях.
Как отметила заммэра, 17 аппаратов поступили в реанимационные отделения региональных сосудистых центров 10 городских больниц.
Также аппараты отправили в стационары, перепрофилированные под пациентов с коронавирусом.
Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.