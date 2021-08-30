В Москве закупили 25 новейших аппаратов для проведения ЭКМО

В Москве закупили 25 новейших аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы закупили 25 современных аппаратов ЭКМО для шок-центров московской инсультно-инфарктной сети, для стационаров, в которых лечат пациентов с COVID-19, а также впервые для машин скорой помощи», — сказала Ракова.

По её словам, это оборудование экстра-класса, применять которое могут специалисты самого высокого уровня подготовки в редких ситуациях.

Как отметила заммэра, 17 аппаратов поступили в реанимационные отделения региональных сосудистых центров 10 городских больниц.

Также аппараты отправили в стационары, перепрофилированные под пациентов с коронавирусом.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.