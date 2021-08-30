Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве одна из лучших среди российских регионов.
Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве
  • Reuters

«В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Оно снизилось уже до минимальных значений прошлых периодов», — приводит ТАСС его слова.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве закупили 25 новейших аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

По последним данным, за сутки в Москве госпитализированы 417 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 312 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить