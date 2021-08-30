Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве одна из лучших среди российских регионов.

«В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Оно снизилось уже до минимальных значений прошлых периодов», — приводит ТАСС его слова.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве закупили 25 новейших аппаратов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

По последним данным, за сутки в Москве госпитализированы 417 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 312 человек.