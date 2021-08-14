Умерли 819 пациентов: в России зафиксирован максимум смертей от коронавируса за сутки с начала пандемии

В России за прошедшие сутки было выявлено 22 144 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2317), Санкт-Петербурге (1823) и Московской области (1307). За это время выздоровели 19 550 человек, скончались 819 пациентов, что стало самым высоким показателем для России за всё время пандемии. В московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации, и призвали россиян привиться от COVID-19.

В России за прошедшие сутки было выявлено 22 144 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2317), Санкт-Петербурге (1823) и Московской области (1307). За это время выздоровели 19 550 человек, скончались 819 пациентов — на данный момент это самый высокий показатель для России за всё время пандемии.

В четверг оперативный штаб сообщил о 808 умерших, в пятницу — о 815.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 579 212. Всего в России выздоровели 5 867 890 пациентов, 169 683 человека умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 171,6 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,2 млн человек.

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве за сутки были госпитализированы 617 человек. На ИВЛ находятся 322 человека, скончались 57 пациентов.

«Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией — это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином Дворе», — призвали в штабе.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Граждане страны могут сделать прививку одной из четырёх зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число горожан, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек. Полностью привиты от коронавируса уже более 3,6 млн москвичей.

Число россиян, сделавших прививку от COVID-19, продолжает расти и в других регионах.

Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на 13 августа в городе первично привиты почти 1,4 млн человек. Полностью вакцинацию завершили 1,2 млн человек.

«Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации. Сейчас развёрнуто 159 основных пунктов. Горожане также могут привиться в 43 мобильных пунктах», — рассказал он на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

По его словам, «практически при каждой поликлинике организована работа выездных бригад в социальные учреждения». Губернатор подчеркнул, что в городе больше месяца регистрируется постепенное снижение общего числа активных больных коронавирусом, которые находятся на амбулаторном и стационарном лечении.

В оперштабе Калининградской области рассказали, что оба компонента вакцины от COVID-19 в регионе получили 213 тыс. человек. Всего в область поступило 288,5 тыс. комплектов вакцины. Первую прививку сделали 259 тыс. жителей.

Между тем источник ТАСС сообщил, что в Москве полиция возбудила уголовное дело по факту предъявления фальшивого сертификата вакцинации от коронавируса на портале госуслуг.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полиция установила, что неизвестный приобрёл поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса и предъявил эти сведения для получения QR-кода на портале госуслуг и mos.ru», — сообщил источник.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Официальных комментариев МВД пока не поступало.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 206,3 млн. От вызываемых коронавирусом осложнений скончались более 4,3 млн человек.

Тем временем стало известно, что в России разработали терминал бесконтактной диагностики респираторных заболеваний. Об этом RT рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Там пояснили, что процедура не занимает много времени, что позволит проводить её в местах большого скопления людей.

Тестирование осуществляется в три этапа с помощью терминала под названием «Нейроникс». Он идентифицирует стоящего перед ним человека и дистанционно измеряет температуру его тела. Если в ходе диагностики выяснится, что она превышает заранее установленный порог, пользователь не сможет, например, зайти в помещение.

На третьем этапе с помощью голосового ассистента терминал просит стоящего перед ним человека покашлять в течение короткого времени, после чего обрабатывает аудиоданные и отправляет их на удалённый сервер. Запись звука и получение ответа занимает не более одной минуты.