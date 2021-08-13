«В целом вернулись к обычному ритму жизни»: в Москве отменили требование о переводе на удалёнку трети сотрудников
- АГН «Москва»
- © Мобильный репортер
Власти Москвы с пятницы, 13 августа, смягчают ряд ограничительных мер, ранее введённых из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин. Так, отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, в том числе работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
При этом работодателям рекомендовали сохранять удалёнку, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.
Также отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каждые четыре часа) и регулярном тестировании сотрудников на COVID-19. Кроме того, снимаются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.
По словам Сергея Собянина, за последние недели в городе несколько раз смягчали ограничения, и в целом российская столица уже вернулась к обычному ритму жизни.
«Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», — написал градоначальник.
Он отметил, что и от этих ограничений хочется избавиться «как можно скорее», однако пока это преждевременно.
«Нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад. Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии», — подчеркнул мэр Москвы.
«Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать. Но ещё больше зависит от нас. Берегите себя и своих близких! Это — самый надёжный путь к победе над пандемией», — добавил Собянин.
- Недельные показатели по заболеваемости COVID-19 и госпитализации пациентов в Москве
- © sobyanin.ru
По его словам, массовая вакцинация и другие профилактические меры позволили добиться существенного улучшения ситуации в борьбе с пандемией.
«Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее 7 тыс. коек — минимальное количество с начала апреля», — указал Собянин.
При этом число горожан, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 млн человек. Полностью привиты от коронавируса уже более 3,6 млн москвичей.
- Показатели по вакцинации от COVID-19
- © sobyanin.ru
В России за прошедшие сутки было выявлено 22 277 новых случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число — в Москве (2529), Санкт-Петербурге (1810) и Московской области (1223). Полностью выздоровели 19 368 человек, скончались 815 пациентов — максимальный показатель с начала пандемии.
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 557 068, из них выздоровели 5 848 340. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 168 864 человека.
Россия занимает четвёртое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии зафиксировано свыше 205,5 млн случаев заболевания, больше всего — в США (36,3 млн), Индии (32,1 млн) и Бразилии (20,2 млн). От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 4,3 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (619 тыс.), Бразилии (566,9 тыс.) и Индии (430,2 тыс.).
Наряду с этим директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью RT отметил, что в 25 странах мира уже сформирован популяционный иммунитет к коронавирусу.
«Важно, что популяционный, или коллективный, иммунитет — это суммарное число тех, кто переболел, и тех, кто вакцинирован. В странах, где большое число иммунизированных людей, эпидемиологическая обстановка и ситуация становятся благоприятными, но новые случаи заболевания обусловлены тем, что часть населения ещё либо не сформировала иммунитет к болезни, либо заражается штаммами, которые привозят с собой туристы. Формирование иммунного ответа приведёт к тому, что вирус будет нейтрализован или будет меньше выделяться в окружающую среду, а значит, будет меньше заболевших и пандемия будет преодолена», — сказал он.
При этом, по его словам, в 2021 году сформировать глобальный коллективный иммунитет не удастся, на это потребуется больше времени.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Средняя продолжительность постковидного синдрома у пациентов, переболевших COVID-19, составляет примерно два месяца, заявил главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики (постковидного синдрома. — RT) составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в глубинном исследовании приняли участие 250 пациентов.
«Действительно, ковид оставляет определённый, к счастью, временный след. Симптомов, которые мы при опросе наблюдали, три — быстрая физическая утомляемость, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили», — пояснил Проценко.
ВОЗ и вопрос происхождения COVID-19
Накануне руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек в эфире датского телеканала TV2 высказал предположение, что «нулевой пациент» мог заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 от летучей мыши в ходе исследований.
«Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб, — одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит от летучей мыши к человеку. В этом случае это мог быть именно лабораторный работник, регулярно контактирующий с летучими мышами, а не случайный сельский житель», — сказал он.
- Уханьский институт вирусологии
- Reuters
- © Stringer
Как отметил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире радио Sputnik, гипотезу представителя ВОЗ можно рассматривать в качестве ещё одной из версий о возможном происхождении SARS-CoV-2.
«Всё надо доказывать. В пользу версии, что коронавирус перешёл на человека с животного, с летучей мыши, до сих пор есть только косвенные доказательства. И там не хватает главного: ближайшего родственника SARS-CoV-2 в дикой природе. Если бы нашли популяцию летучих мышей, у которой выделили бы ближайший вирус, то вопрос был бы закрыт», — считает он.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения сообщила о намерении провести новую серию исследований по определению источника происхождения вируса.
«ВОЗ призывает все правительства деполитизировать ситуацию и сотрудничать в целях ускорения исследований происхождения и, что важно, совместной работы по разработке общей базы новых патогенов, обладающих пандемическим потенциалом», — говорится в пресс-релизе, текст которого приводит ТАСС.
Отмечается, что поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2 «не является приписыванием вины, указыванием пальцем или политическим подсчётом очков».
«Выяснение происхождения нового вируса — это сложнейшая научная задача, требующая времени. ВОЗ стремится следовать науке, и мы призываем все правительства отложить разногласия и работать вместе, чтобы предоставить все необходимые данные и доступ, чтобы как можно скорее начать следующую серию исследований», — заключили в организации.
В конце марта Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад по итогам поездки группы экспертов в Китай. Цель их визита заключалась в установлении источника происхождения нового коронавируса. В документе говорилось, что лабораторное происхождение SARS-CoV-2 «крайне маловероятно», но при этом не исключалась ни одна из теорий. В конце июля власти КНР сообщили, что не станут участвовать во втором этапе расследования ВОЗ о происхождении COVID-19.
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