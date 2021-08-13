В Калининградской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Оба компонента вакцины от COVID-19 в Калининградской области получили 213 тыс. человек.

Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональный оперштаб. Всего поступило 288,5 тыс. комплектов вакцины. Первую прививку сделали 259 тыс. жителей. За последние сутки в крае выявили 171 случай коронавируса. Выписаны 144 человека. Общее число заболевших достигло 45,5 тыс. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.