В Калининградской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего поступило 288,5 тыс. комплектов вакцины. Первую прививку сделали 259 тыс. жителей.
За последние сутки в крае выявили 171 случай коронавируса. Выписаны 144 человека.
Общее число заболевших достигло 45,5 тыс.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.