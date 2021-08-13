В Калининградской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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Оба компонента вакцины от COVID-19 в Калининградской области получили 213 тыс. человек.
В Калининградской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего поступило 288,5 тыс. комплектов вакцины. Первую прививку сделали 259 тыс. жителей.

За последние сутки в крае выявили 171 случай коронавируса. Выписаны 144 человека.

Общее число заболевших достигло 45,5 тыс.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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