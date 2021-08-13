В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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В администрации Санкт-Петербурга рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Мы продолжаем наращивать темпы вакцинации. Сейчас развёрнуто 159 основных пунктов. Горожане также могут привиться в 43 мобильных пунктах», — об этом губернатор Александр Беглов сообщил вице-премьеру Татьяне Голиковой на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. 

По его словам, «практически при каждой поликлинике организована работа выездных бригад в социальные учреждения».

«На 13 августа первично привито 1 394 539 человек. Полностью вакцинацию завершили 1 201 029 человек. Губернатор подчеркнул, что в городе более месяца регистрируется постепенное снижение общего числа активных больных коронавирусом, которые находятся на амбулаторном и стационарном лечении. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 0,97%. Коэффициент распространения инфекции стабильно меньше единицы и на 13 августа составил 0,95. За текущую неделю было госпитализировано пациентов на 12,7% меньше, чем в предыдущую неделю», — говорится в сообщении администрации.

Согласно данным на 13 августа, за сутки в России выявили 22 277 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 6 557 068 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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