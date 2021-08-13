В России за сутки выявлено 22 277 случаев коронавируса

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За сутки в России выявили 22 277 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 21 932 заболевших.
В России за сутки выявлено 22 277 случаев коронавируса
  • АГН «Москва»

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 6 557 068 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 5 848 340 пациентов. За сутки выздоровели 19 368 человек, накануне — 20 195.

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