В России разработали терминал бесконтактной диагностики респираторных заболеваний. Об этом RT рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Подобная процедура не занимает много времени, что позволит проводить её в местах большого скопления людей, в том числе в сети многофункциональных центров (МФЦ).

Как объяснили специалисты, тестирование осуществляется в три этапа с помощью терминала под названием «Нейроникс».

Сначала он идентифицирует стоящего перед ним человека (при необходимости функцию распознавания лица можно отключить).

Далее терминал дистанционно измеряет температуру тела пользователя. Если в ходе диагностики выяснится, что она превышает заранее установленный порог, пользователь не сможет, например, зайти в помещение.

На третьем этапе с помощью голосового ассистента терминал просит стоящего перед ним человека покашлять в течение короткого времени, после чего обрабатывает аудиоданные и отправляет их на удалённый сервер.

Запись звука и получение ответа занимает не более одной минуты.

Так, в случае отсутствия заболевания «Нейроникс» сообщит пользователю, что доступ ему разрешён. В обратном же случае пользователя уведомят о запрете доступа.

По словам разработчиков, в терминале также предусмотрен режим «Телемедицина», при включении которого возможна связь с выбранными заранее врачами-пульмонологами, участвующими в инициативе.

Уточняется, что первый пилотный проект был реализован совместно с Региональным центром универсального дизайна и реабилитационных технологий, соответствующие затраты не превысили 1 млн рублей.

«Сейчас занимаемся разработкой облачной инфраструктуры, позволяющей корпоративным клиентам через специальную панель управления (админку) взаимодействовать с группой терминалов или с каждым в отдельности, позволяя настраивать параметры, считывать журналы событий, управлять обновлениями прошивок», — добавили авторы проекта.

Проект попал в топ акселератора интенсива «Архипелаг 2121», уточнили в пресс-службе НТИ.

В марте сообщалось, что Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с коронавирусом, составленного международным аналитическим центром StartupBlink, специализирующимся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира.