В Татарстане рассказали об использовании ИИ при исследовании КТ на коронавирус
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время», об этом заявил министр цифрового развития региона Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.
В настоящее время с помощью такой системы ежедневно анализируют свыше 450 исследований. Время анализа снимка сократилось до десяти раз, сортировка и маршрутизация пациентов — в семь раз.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 19 138 случаев заболевания коронавирусом.