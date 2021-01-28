В Татарстане рассказали об использовании ИИ при исследовании КТ на коронавирус

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В нескольких больницах Татарстана внедрили систему распознавания патологии грудной клетки с технологией искусственного интеллекта. С её помощью изучено 50 тыс. исследований КТ на коронавирус.
В Татарстане рассказали об использовании ИИ при исследовании КТ на коронавирус
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время», об этом заявил министр цифрового развития региона Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.

В настоящее время с помощью такой системы ежедневно анализируют свыше 450 исследований. Время анализа снимка сократилось до десяти раз, сортировка и маршрутизация пациентов — в семь раз.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России выявили 19 138 случаев заболевания коронавирусом.

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