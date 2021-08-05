«Привито уже 38,9 млн человек»: Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется. Число привившихся от COVID-19 в стране уже достигло 38,9 млн человек. Мурашко уточнил, что в России развёрнуто более 6 тыс. стационарных пунктов вакцинации и свыше 2,5 тысяч мобильных. В гражданский оборот было выпущено 53 млн доз вакцин, а темпы их производства увеличились более чем в четыре раза. Вместе с тем Владимир Путин подчеркнул, что российские власти должны реагировать на изменяющуюся ситуацию с распространением коронавируса, а лучшие региональные практики по вакцинации необходимо внедрять по всей России.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется. Об этом он рассказал в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Глава ведомства отметил, что прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился. Число привившихся от COVID-19 в стране уже достигло 38,9 млн человек, подчеркнул министр.

«Сегодня в регионах привито уже с учётом всех ведомств 38,9 млн человек. Только за последнюю неделю количество вакцинированных увеличилось на 4 млн», — отметил он.

Мурашко уточнил, что в России развернуто более 6 тыс. стационарных пунктов вакцинации и более 2,5 тыс. мобильных. В гражданский оборот было выпущено 53 млн доз вакцин, а темпы их производства увеличились более чем в четыре раза.

Под наблюдением врачей из-за коронавируса на данный момент находятся более 900 тысяч человек, 78% из них лечатся амбулаторно.

«В стационарных условиях находятся около 196 тыс. человек. Достаточное количество мест и реанимационной защиты, но отмечаем, что сейчас течение заболевания всё-таки требует повышенного внимания реаниматологов. Количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, по сравнению с предыдущими периодами выше», — пояснил министр.

Около 11% пациентов, госпитализированных в России с коронавирусной инфекцией, находятся в тяжёлом состоянии, сообщил он.

В то же время в Москве и в Московской области количество коек в последнее время сокращается в связи с уменьшением количества заболевших. Общее число коек для больных COVID-19, развернутых Минздравом совместно с регионами, составляет 234 тыс.

Он также отметил, что в борьбу с пандемией уже включились выпускники медицинских учебных заведений этого года.

«Мы очень благодарны им за то, что они даже в свой каникулярный период подключились к помощи медицинской службе», — заявил глава ведомства.

При этом лидерами по охвату населения вакцинацией от COVID-19 на данный момент являются Москва, Подмосковье, Белгородская область и Ненецкий автономный округ, рассказал Мурашко.

«Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%», — уточнил он.

Вместе с тем темпы вакцинации от коронавирусной инфекции выше всего в Архангельской, Белгородской, Псковской и Самарской областях, а также в Ингушетии и Чечне, рассказал Мурашко в ходе совещания.

В то же время министр здравоохранения обратил внимание, что в некоторых регионах ситуация с распространением коронавируса остаётся тревожной.

«Однако в других регионах мы видим, что ситуация пока остаётся напряжённой и рост (числа случаев коронавируса. — RT) отмечается. По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республика Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская область, Астраханская, а также Самара и Краснодарский край», — сказал он.

Министр также заявил о необходимости продолжить профилактику коронавируса среди людей старше 60 лет. При этом он обратил внимание, что сохраняется тенденция увеличения количества заболевших молодого возраста.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

«Но вот ещё одна такая важная вещь, что мы обращали большое внимание на вакцинацию лиц старшего возраста, и это действительно имеет эффект, поскольку снижение заболеваемости у категории населения старше 60 лет отмечается именно за счёт ранее проведённой вакцинации в весенний период и начале летнего периода. В то же время продолжать профилактику в группах старше 60 лет просто крайне необходимо, это наш акцент и приоритет для всех учреждений системы здравоохранения», — подчеркнул министр.

Кроме того, глава Минздрава вновь призвал россиян привиться от COVID-19 до наступления сезона гриппа.

«Именно профилактическое направление позволяет избежать подъёма заболеваемости, тяжёлого течения, и вся медицинская служба на это в первую очередь ориентирована», — рассказал он.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. Граждане страны могут сделать прививку одной из четырёх зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «Эпиваккорона» разработки новосибирского центра «Вектор» и «Ковивак» центра имени Чумакова РАН.

В ходе совещания Владимир Путин подчеркнул, что российские власти должны реагировать на изменяющуюся ситуацию с распространением коронавируса. Он также отметил, что лучшие региональные практики по вакцинации необходимо внедрять по всей России.

«В одних регионах вакцинация идёт достаточно быстрыми темпами, в других помедленнее. Нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах», — сказал Путин.

Антитела у привившихся «Спутником V»

Министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT сообщил, что у всех привившихся вакциной против коронавируса «Спутник V» выявлены антитела. Он подчеркнул, что это можно увидеть, посмотрев на динамику заболеваемости коронавирусом в стране за март и апрель.

«На тот момент нас захлестнула пандемия, в больницах был серьёзный наплыв заболевших COVID-19. А затем где-то через неделю после введения населению второго компонента «Спутника V», в наших больницах начали освобождаться койки — и заболеваемость в стране пошла на спад. Сейчас в Республике Сан-Марино вообще нет госпитализированных коронавирусных больных», — рассказал министр.

Он также высказался о процедуре одобрения «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств, подчеркнув, что в том, что EMA до сих пор не одобрило препарат, есть политические факторы.