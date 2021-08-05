В Тульской области сняли ряд коронавирусных ограничений

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин снял ряд коронавирусных ограничений.

Об этом говорится на сайте правительства региона.

«С 5 августа возобновляется деятельность детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах. Организации общепита могут работать без ограничения по времени при условии заполнения зала не более чем на 80%, а также выполнения требований Роспотребнадзора», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим были отменены рекомендации о приостановлении в ночное время деятельности ночных клубов, баров, дискотек, караоке, бильярдных, боулинг-клубов и кальянных, а также о посещении парков и общественных пространств.

«Норма заполняемости театров, кинотеатров и спортивных объектов увеличена с 30 до 50%. Проведение мероприятий возможно при условии соблюдения требований федерального Роспотребнадзора», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказался о возможности отменить ограничения на заселение в отели и дома отдыха туристов без прививки от COVID-19 или отрицательного результата теста ПЦР.