Губернатор Кубани высказался о возможности снятия ограничений для туристов
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Он отметил, что «все решения принимаются исключительно исходя из эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора».
«Поэтому мы не даём никаких обещаний по поводу того, когда требования к заселению будут отменены. Благодаря принятым мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции нам пока удается сохранять стабильную эпидемиологическую обстановку», — цитирует Интерфакс Кондратьева.
Ранее председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в беседе с «Невскими новостями» рассказал о влиянии пандемии на туротрасль.