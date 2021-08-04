Губернатор Кубани высказался о возможности снятия ограничений для туристов

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказался о возможности отменить ограничения на заселение в отели и дома отдыха туристов без прививки от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР.
Губернатор Кубани высказался о возможности снятия ограничений для туристов
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Он отметил, что «все решения принимаются исключительно исходя из эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора».

«Поэтому мы не даём никаких обещаний по поводу того, когда требования к заселению будут отменены. Благодаря принятым мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции нам пока удается сохранять стабильную эпидемиологическую обстановку», — цитирует Интерфакс Кондратьева.

Ранее председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в беседе с «Невскими новостями» рассказал о влиянии пандемии на туротрасль.

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