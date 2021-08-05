Власти Пермского края ввели дополнительные COVID-ограничения

В ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса власти Пермского края приняли решение об ужесточении COVID-ограничений в регионе, приостановив работу ряда ТРЦ в выходные дни.

Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.

«На период выходных дней (суббота и воскресенье) приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров общей площадью более 8 тыс. кв. м и всех организаций, находящихся в них», — говорится в тексте публикации.

Кроме того, власти запретили проводить водные экскурсии продолжительностью менее 24 часов.

Новые правила коснутся ТРЦ, расположенных в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском и вступают в силу с момента опубликования указа краевого губернатора.

Во вторник, 3 августа, антикоронавирусные ограничения ужесточили в Ростовской области.