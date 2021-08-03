В Ростовской области ужесточили антикоронавирусные ограничения

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление об ужесточении ограничений в связи с COVID-19.
В Ростовской области ужесточили антикоронавирусные ограничения
  • © Пресс-служба Ростовской области

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Ростовской области.

С 4 августа для посещения ряда организаций и учреждений граждане должны будут предъявить один из трёх документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 либо документ о перенесённом в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванном коронавирусом.

Ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

Документ придётся предъявить в МФЦ, на почте, при заселении в студенческое общежитие, проведении плановой госпитализации, для допуска в кафе, фитнес-клубы и иные места массового скопления людей.

Ранее Голубев пригрозил локдауном отдельным муниципалитетам, где фиксируются низкие темпы вакцинации и сложилась напряжённая обстановка с COVID-19.

Главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв оценил эпидемиологическую ситуацию в Ростовской области как крайне сложную.

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