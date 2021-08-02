Власти Ростовской области не исключили возможность введения локдауна

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пригрозил локдауном отдельным муниципалитетам, где фиксируются низкие темпы вакцинации и сложилась напряжённая обстановка с COVID-19.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли организовать работу, мы эти вопросы можем рассмотреть», — заявил Голубев во время заседания оперштаба.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалёв констатировал крайне тяжёлую эпидемиологическую обстановку в Ростовской области. По его словам, за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 15%.

В Ростовской области подтвердили 438 случаев коронавируса за сутки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала ускорить вакцинацию от коронавирусной инфекции во избежание роста заболеваемости осенью в России.