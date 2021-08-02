Власти Ростовской области не исключили возможность введения локдауна

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев пригрозил локдауном отдельным муниципалитетам, где фиксируются низкие темпы вакцинации и сложилась напряжённая обстановка с COVID-19.
Власти Ростовской области не исключили возможность введения локдауна
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Если ситуация не будет улучшаться, то не исключайте локдауна на конкретной территории. Если мы увидим, что власти не смогли организовать работу, мы эти вопросы можем рассмотреть», — заявил Голубев во время заседания оперштаба.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалёв констатировал крайне тяжёлую эпидемиологическую обстановку в Ростовской области. По его словам, за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 15%.

В Ростовской области подтвердили 438 случаев коронавируса за сутки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала ускорить вакцинацию от коронавирусной инфекции во избежание роста заболеваемости осенью в России.

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