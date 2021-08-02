В Ростовской области подтвердили 438 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области подтвердили 438 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии выявлены 110 493 заболевших. На лечении в больницах находятся 3643 пациента.

Также стало известно, что в Томской области зарегистрировали 117 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт vtomske.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших достигло 37 418. Выписаны 33 536 жителей, в том числе 41 за последние сутки.

Ранее сообщалось, что в Сочи начал работать прививочный пункт в гостинице «Жемчужина».