В Сочи открылся ещё один пункт вакцинации от коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Отмечается, что вакцинацию в гостинице проводят сотрудники сочинской поликлиники №1. Сделать прививку на базе отеля могут туристы и местные жители.
Как уточняется, всего в Сочи работает 31 прививочный пункт, из этого числа 13 — мобильные.
В целом в крае сделать прививку от коронавируса можно в 332 медицинских организациях.
Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.