В Сочи открылся ещё один пункт вакцинации от коронавируса

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В Сочи начал работать прививочный пункт в гостинице «Жемчужина».
В Сочи открылся ещё один пункт вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Отмечается, что вакцинацию в гостинице проводят сотрудники сочинской поликлиники №1. Сделать прививку на базе отеля могут туристы и местные жители.

Как уточняется, всего в Сочи работает 31 прививочный пункт, из этого числа 13 — мобильные.

В целом в крае сделать прививку от коронавируса можно в 332 медицинских организациях.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.

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