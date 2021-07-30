В Сочи открылся ещё один пункт вакцинации от коронавируса

В Сочи начал работать прививочный пункт в гостинице «Жемчужина».

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Отмечается, что вакцинацию в гостинице проводят сотрудники сочинской поликлиники №1. Сделать прививку на базе отеля могут туристы и местные жители.

Как уточняется, всего в Сочи работает 31 прививочный пункт, из этого числа 13 — мобильные.

В целом в крае сделать прививку от коронавируса можно в 332 медицинских организациях.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.