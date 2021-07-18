Заключить под стражу: прокуратура потребовала ужесточить обвинение для сбившей троих детей в Москве

Прокуратура Москвы потребовала ужесточить меру пресечения девушке, которая 16 июля сбила на автомобиле троих детей в Солнцеве, и заключить её под стражу. Также ведомство настаивает на переквалификации обвинения на более тяжёлую статью УК РФ. Напомним, 18-летняя девушка сбила троих детей на пешеходном переходе. Пятилетний и трёхлетний мальчики скончались в больнице от полученных травм, девятимесячной девочке продолжают оказывать медпомощь. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче уголовного дела в органы СКР.

Столичная прокуратура потребовала от полиции ужесточить обвинение, выдвинутое против Валерии Башкировой, которая 16 июля сбила троих детей на пешеходном переходе на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Изначально женщине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье ей грозит до пяти лет лишения свободы. Накануне суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Прокуратура требует незамедлительно переквалифицировать обвинение на ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) — до семи лет лишения свободы, а также обратиться в суд, чтобы обвиняемую заключили под стражу.

«Установлено, что 16 июля 2021 года 18-летняя девушка, управляя автомобилем Mazda 3, двигаясь по улице Авиаторов, в нарушение Правил дорожного движения РФ не уступила дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего совершила наезд на малолетних детей», — сообщили в ведомстве.

«Впоследствии двое детей скончались в больнице, — подчеркнули в прокуратуре. — Девятимесячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь».

В то же время в ведомстве отметили: «Законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятия его из органов полиции в настоящее время не имеется».

Как сообщали ранее в ГИБДД, трагедия произошла в пятницу в 12:58 у дома №5 по улице Авиаторов. Женщина сбила троих детей, которые в сопровождении двух взрослых переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Именно дети приняли на себя основной удар от наезда. С места ДТП пострадавших забрали вертолёт центра экстренной медицинской помощи и несколько нарядов скорой помощи.

В ночь на 17 июля стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, получивший перелом основания черепа и впавший в кому. Вечером того же дня в медучреждении умер трёхлетний мальчик, получивший в ДТП закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом голени. По данным ГИБДД, в момент аварии старшие дети перемещались на беговеле и самокате, а младший ребёнок был в коляске.

В полиции заявили, что находившаяся за рулём Mazda девушка получила водительское удостоверение в 2020 году, за ней не числилось нарушений ПДД, а сама машина ей не принадлежала.

Башкирова прошла процедуру медосвидетельствования. Как сообщали в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции, состояние алкогольного опьянения не установлено.

После ЧП в Дептрансе Москвы призвали водителей быть осторожными во время вождения: «Сейчас дети на каникулах. Пожалуйста, будьте особенно внимательны за рулём».

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Ужесточить меру пресечения Башкировой ранее потребовал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Сделаем всё, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал он в Twitter.

Позднее парламентарий отреагировал на сообщение о требовании надзорного ведомства арестовать женщину, сопроводив новость подписью «Справедливо!».

Накануне пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев сообщил, что адвокат Башкировой назвал ДТП «несчастным случаем».

«В ходе судебного заседания в Никулинском суде Москвы адвокат обвиняемой не давал оценку её действиям, лишь назвал произошедшее несчастным случаем», — сказал представитель суда.

Вместе с тем старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что ГСУ СК по Москве повторно запросило из полиции материалы уголовного дела о ДТП.

«Принимая во внимание широкий общественный резонанс, перед надзорным ведомством повторно инициирована передача из органов полиции уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), в производство Главного следственного управления СК России по городу Москве», — пояснила представитель ведомства.

Позднее стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ГСУ СКР ходатайствовать о передаче уголовного дела в органы Следственного комитета.