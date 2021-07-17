Как минимум до 15 сентября: суд отправил под домашний арест девушку, сбившую детей на переходе в Москве

Ребёнок в возрасте трёх лет, сбитый на пешеходном переходе на западе Москвы, скончался в больнице. Он стал второй жертвой ДТП, ранее от полученных травм умер пятилетний мальчик. У пострадавшего девятимесячного ребёнка диагностированы черепно-мозговые травмы и переломы. Суд в Москве отправил девушку 2002 года рождения, которая сбила детей, под домашний арест. В ГИБДД сообщили, что она получила права в 2020 году.

Суд отправил под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую 16 июля трёх детей на пешеходном переходе в Москве. Она останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября.

«Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Мосгорсуда Валерия Лазарева.

Вместе с тем Лазарев привёл позицию стороны защиты. По его словам, адвокат Башкировой назвал произошедшее «несчастным случаем».

«В ходе судебного заседания в Никулинском суде Москвы адвокат обвиняемой не давал оценку её действиям, лишь назвал произошедшее несчастным случаем», — сказал представитель суда.

Девушке предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

По информации ГИБДД, в пятницу, 16 июля, в 12:58 у дома №5 на улице Авиаторов автомобиль Mazda 3 сбил мальчиков в возрасте девяти месяцев и пяти и трёх лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Дети двигались в сопровождении двух взрослых. Как рассказали журналистам в ведомстве, основной удар приняли на себя дети, младший из которых находился в коляске.

На опубликованной ГИБДД видеозаписи инцидента видно, что девушка, не сбавляя скорости, въехала в группу пешеходов на нерегулируемом переходе. При этом водитель мог не увидеть людей на переходе, поскольку обзор на них был закрыт другим автомобилем, который притормозил на переходе, чтобы пропустить пешеходов.

В результате наезда пятилетний мальчик, получивший перелом основания черепа и впавший в кому, скончался в больнице.

«Мальчик, доставленный вертолётом в медучреждение после ДТП, скончался», — говорится в сообщении ГИБДД в Telegram.

Позднее в больнице скончался трёхлетний ребёнок, получивший в ДТП тяжёлые травмы.

У девятимесячного диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

В полиции уточнили, что девушка, которая находилась за рулём Mazda, получила водительское удостоверение в 2020 году. При этом за ней не числилось нарушений ПДД, а сама машина ей не принадлежала.

Очевидцы рассказали, что автомобиль «смёл» пешеходов на переходе.

«За рулём была дама лет 20, как мне показалось. Она влетела на пешеходный переход и смела детей. Позже сказали, что один из детей скончался, но точно не знаю. Но он лежал без чувств, второго малыша понесли в машину скорой помощи. А сбившая детей дама стояла и рыдала, разговаривая с кем-то по телефону. Она объясняла, что произошло, судя по всему», — цитирует очевидца аварии «Вечерняя Москва».

Он пояснил, что после аварии коляска, в которой перевозили одного из детей, была рядом с пешеходным переходом.

По факту происшествия было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Следственный комитет в Москве инициировал передачу дела из полиции в СК. Прокуратура Москвы поставила ход расследования на контроль.

Напомним, в сентябре 2020 года в центре Москвы произошло резонансное ДТП с наездом на пешеходов. Автомобиль Infiniti под управлением рэпера Эльмина Гулиева на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов, пострадали три человека.

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Последовавшая за этим экспертиза установила, что водитель Infiniti находился в состоянии наркотического опьянения. Сам Гулиев вину в произошедшем признал, но заявил, что употреблял только обезболивающие.

В апреле 2021 года суд Москвы постановил приговорить Гулиева к четырём годам лишения свободы по уголовному делу о наезде на трёх пешеходов в центре Москвы, а также лишению водительских прав сроком на три года.

Кроме того, в марте 2020 года суд приговорил к 16 годам колонии водителя из Киргизии Бекжана Сарбишева за совершённый им в сентябре 2018 года наезд на пешеходов. Виновник ДТП стал участником конфликта в кафе, после которого он сел за руль автомобиля и совершил наезд на пешеходов.

В результате действий Сарбишева погиб один человек, ещё девять пострадали, в том числе несовершеннолетняя на момент аварии девушка 2001 года рождения.