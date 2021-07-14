В Кемеровской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП
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- РИА Новости
«В результате ДТП смертельно травмирована 49-летняя пассажирка, ещё пять участников аварии получили травмы различной степени тяжести», — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.
Отмечается, что у водителя, спровоцировавшего аварию, имеются признаки опьянения, но он отказался от прохождения медосвидетельствования.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия на месте аварии.
Ранее в Москве в результате ДТП погиб мотоциклист.
Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области семья погибла в ДТП из-за вышедшего на трассу лося.