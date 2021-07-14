В Кемеровской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП

В результате лобового столкновения автомобилей в Кемеровской области скончался один человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

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РИА Новости