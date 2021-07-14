В Кемеровской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП

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В результате лобового столкновения автомобилей в Кемеровской области скончался один человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
В Кемеровской области один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В результате ДТП смертельно травмирована 49-летняя пассажирка, ещё пять участников аварии получили травмы различной степени тяжести», — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

Отмечается, что у водителя, спровоцировавшего аварию, имеются признаки опьянения, но он отказался от прохождения медосвидетельствования.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия на месте аварии.

Ранее в Москве в результате ДТП погиб мотоциклист.

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области семья погибла в ДТП из-за вышедшего на трассу лося.

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