В Москве в результате ДТП погиб мотоциклист

На юго-востоке Москвы в результате автомобильной аварии скончался мотоциклист, информирует пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«В результате столкновения мотоциклист 1972 года рождения от полученных травм скончался», — сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы.

Отмечается, что столкновение автомобиля Nissan Micra с мотоциклом произошло в районе Лермонтовского проспекта.

Причиной инцидента мог стать неверный поворот налево на запрещающий сигнал светофора со стороны водителя автомобиля.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

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