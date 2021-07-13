В Москве в результате ДТП погиб мотоциклист
- РИА Новости
«В результате столкновения мотоциклист 1972 года рождения от полученных травм скончался», — сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы.
Отмечается, что столкновение автомобиля Nissan Micra с мотоциклом произошло в районе Лермонтовского проспекта.
Причиной инцидента мог стать неверный поворот налево на запрещающий сигнал светофора со стороны водителя автомобиля.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.
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