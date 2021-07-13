В Воронежской области в ДТП с восемью автомобилями погиб ребёнок

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В Воронежской области в результате автомобильной аварии скончалась 12-летняя девочка, ещё три человека, в том числе ребёнок, пострадали.
В Воронежской области в ДТП с восемью автомобилями погиб ребёнок
  • РИА Новости

«На 729 км автодороги М4 «Дон» в Богучарском районе... произошло столкновение восьми транспортных средств», — информирует пресс-служба ГУМВД по Воронежской области.

По предварительной информации, на месте ДТП погибла 12-летняя девочка — пассажир автомобиля Honda. Ещё три пассажира этого автомобиля, четырёхлетний ребёнок, мужчина и женщина, получили травмы.

Отмечается, что в аварию попали как легковые, так и грузовые машины.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по установлению обстоятельств ДТП.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на трассе М4 под Ростовом-на-Дону.

Также URA.RU сообщало, что в Тюменской области семья погибла в ДТП из-за вышедшего на трассу лося.

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