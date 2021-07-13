В Воронежской области в ДТП с восемью автомобилями погиб ребёнок
- РИА Новости
«На 729 км автодороги М4 «Дон» в Богучарском районе... произошло столкновение восьми транспортных средств», — информирует пресс-служба ГУМВД по Воронежской области.
По предварительной информации, на месте ДТП погибла 12-летняя девочка — пассажир автомобиля Honda. Ещё три пассажира этого автомобиля, четырёхлетний ребёнок, мужчина и женщина, получили травмы.
Отмечается, что в аварию попали как легковые, так и грузовые машины.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по установлению обстоятельств ДТП.
Ранее четыре автомобиля столкнулись на трассе М4 под Ростовом-на-Дону.
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