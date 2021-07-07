В Тюменской области семья погибла в ДТП из-за вышедшего на трассу лося

Семья из ХМАО, включая ребёнка семи лет, погибла в результате ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области.

Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Как отмечается, инцидент произошёл на 379-м км автодороги в ночь на 7 июля.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Galant, в котором семья из Ханты-Мансийска ехала на юг, попытался избежать столкновения с лосем, вышедшим на трассу. Автомобиль зацепил обочину, его выбросило на встречную полосу, где двигался большегруз МАЗ. После удара с фурой легковой автомобиль отбросило в кювет», — рассказали в УГИБДД по Тюменской области.

В результате ЧП погибли 44-летний водитель Mitsubishi, его жена 45 лет и семилетний сын.

Ещё один ребёнок, мальчик 11 лет, доставлен в больницу с травмами.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», на Кубани двое погибли в результате лобового столкновения машин.