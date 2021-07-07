В Тюменской области семья погибла в ДТП из-за вышедшего на трассу лося
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Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Как отмечается, инцидент произошёл на 379-м км автодороги в ночь на 7 июля.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Galant, в котором семья из Ханты-Мансийска ехала на юг, попытался избежать столкновения с лосем, вышедшим на трассу. Автомобиль зацепил обочину, его выбросило на встречную полосу, где двигался большегруз МАЗ. После удара с фурой легковой автомобиль отбросило в кювет», — рассказали в УГИБДД по Тюменской области.
В результате ЧП погибли 44-летний водитель Mitsubishi, его жена 45 лет и семилетний сын.
Ещё один ребёнок, мальчик 11 лет, доставлен в больницу с травмами.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», на Кубани двое погибли в результате лобового столкновения машин.