Суд приговорил рэпера Гулиева к четырём годам колонии по делу о ДТП в Москве

Хамовнический суд Москвы постановил приговорить рэпера Эльмина Гулиева к четырём годам лишения свободы по уголовному делу о наезде на трёх пешеходов в центре Москвы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

«Суд приговорил Гулиева к четырём годам колонии общего режима и лишил прав на три года», — заявили в суде.

21 сентября 2020 года в центре Москвы автомобиль Infiniti под управлением Гулиева на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате произошедшего пострадали три человека.

В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что Гулиев находился в состоянии наркотического опьянения.