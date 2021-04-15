Суд приговорил рэпера Гулиева к четырём годам колонии по делу о ДТП в Москве
- © РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.
«Суд приговорил Гулиева к четырём годам колонии общего режима и лишил прав на три года», — заявили в суде.
21 сентября 2020 года в центре Москвы автомобиль Infiniti под управлением Гулиева на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате произошедшего пострадали три человека.
В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что Гулиев находился в состоянии наркотического опьянения.