Суд арестовал сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера

Таганский суд Москвы арестовал рэпера Эльмина Гулиева, обвиняемого в ДТП на Остоженке в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Гулиев пробудет в СИЗО как минимум до 21 ноября.

Он признал свою вину, но подчеркнул, что «был абсолютно трезвый и ничего не употреблял». По его словам, он пьёт антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.

Мужчина извинился перед потерпевшими, обещал помочь материально, а в конце своей речи расплакался.

Авария произошла на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Были госпитализированы три человека.

По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев был в состоянии наркотического опьянения.