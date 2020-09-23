Суд арестовал сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера

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Таганский суд Москвы арестовал рэпера Эльмина Гулиева, обвиняемого в ДТП на Остоженке в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд арестовал сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера
  • РИА Новости

Отмечается, что Гулиев пробудет в СИЗО как минимум до 21 ноября.

Он признал свою вину, но подчеркнул, что «был абсолютно трезвый и ничего не употреблял». По его словам, он пьёт антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.

Мужчина извинился перед потерпевшими, обещал помочь материально, а в конце своей речи расплакался.

Авария произошла на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Были госпитализированы три человека.

По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев был в состоянии наркотического опьянения.

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