Ограничение свободы и лишение прав: блогеру Эдварду Билу вынесли приговор за массовое ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за массовое ДТП, в котором тяжело пострадала женщина. 25-летнего блогера также на три года лишили водительских прав. Обе стороны заявили RT, что удовлетворены приговором. Адвокат Била также поблагодарил потерпевшую за то, что она не требовала для обвиняемого лишения свободы. В то же время с некоторыми участниками ДТП блогеру договориться не удалось. В свою очередь, прокуратура Москвы готовит апелляционное представление на приговор.

Пресненский суд Москвы вынес решение по делу блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), который спровоцировал массовое ДТП в апреле этого года. 25-летнего подсудимого приговорили к двум годам ограничения свободы. Напомним, Билу грозило лишение свободы на срок до двух лет.

Три года без водительских прав

«Приговором Пресненского районного суда города Москвы Эдуард Биль признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку — RT), ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года», — сообщили RT пресс-службе Пресненского суда Москвы.

В течение следующих двух лет блогеру нельзя покидать дом с 20:00 до 8:00 часов, выезжать за пределы Москвы и Московской области и менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Кроме того, суд на три года лишил Била водительских прав.

Таким образом, суд назначил блогеру наказание, на котором в ходе прений сторон настаивало гособвинение.

Пока приговор не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе столичной прокуратуры. До этого момента будет действовать мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Потерпевшая сторона считает приговор обоснованным и справедливым.

«Нам сегодня вручён приговор Пресненского районного суда, в ближайшее время мы с Марией (официально признана пострадавшей в ДТП — RT) встретимся, изучим данный приговор. У нас на это есть десять дней — чтобы решить, будем мы обжаловать или не будем. На первый взгляд, приговор законный, обоснованный и справедливый», — сказал в беседе с RT адвокат потерпевшей Андрей Князев.

При этом прокуратура готовит апелляционное представление на приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

«Прокуратурой города Москвы готовится апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении Эдуарда Биля», — подчеркнула она.

«Я испортил себе жизнь»

В свою очередь, адвокат обвиняемого поблагодарил потерпевшую Марию Артёмову за то, что она не просила для Била наказания в виде лишения свободы.

«Мы довольны тем, что из судебного процесса не сделали шоу, и тем, что нам удалось примириться с потерпевшей. За это прежде всего спасибо ей, её супругу и их адвокату, нам удалось наладить конструктивный диалог. Эдуард изначально был настроен на то, чтобы примириться с потерпевшей. Мы желаем ей скорейшего выздоровления», — заявил RT адвокат Сергей Жорин.

Сам Эдвард Бил также остался доволен решением суда, хотя до заседания он сообщил журналистам, что ожидает условного приговора.

«Многие будут недовольны скорее всего — подумают о том, что нужен был реальный срок и так далее. Но я думаю, никому легче бы не было, если бы это был реальный срок — ни потерпевшей, ни моей семье», — заявил блогер журналистам после оглашения приговора.

Он также обратился к своим слушателям и призвал их не повторять его ошибок.

«Мне 25, я всё ещё молодой, всё ещё впереди. Не совершайте этих ошибок ребята. По сути я испортил себе жизнь уже, испортил себе карьеру, но никогда не поздно реабилитировать её и сделать ещё что-то лучше и круче», — приводит его слова Life.ru.

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ДТП в центре Москвы произошло 1 апреля. Как установил суд, Эдвард Бил за рулём Audi RS6 на скорости 115 км/ч выехал на встречную полосу Новинского бульвара и врезался в автомобиль Volkswagen Polo. В этот момент он записывал видео. За рулём находилась Мария Артёмова.

Её госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, разрывами внутренних органов, открытыми переломами ног и переломом таза. Женщина до сих пор находится в больнице. В ДТП пострадали ещё четыре машины.

Ранее Эдвард Бил заявил, что полностью выплатил компенсацию Артёмовой, в связи с чем её адвокат направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон. Однако Пресненский суд отказался прекратить дело.

14 июля Эдвард Бил заявил журналистам, что некоторые участники ДТП стали требовать слишком большие компенсации.

«Я сказал: «Ребята, давайте я вам сделаю за свой счет машины, тем у кого тотал, я куплю новую такую же машину такого же года». Они сказали: «Так, давайте нам всё это деньгами, не надо нам чинить. И сверху ещё за моральный ущерб». Условно говоря, они начали борзеть», — заявил он.

Блогер считает, что другие участники ДТП начали менять договорённости после того, как узнали, какую сумму в качестве компенсации получила Мария Артёмова.

Его адвокат Сергей Жорин заявил, что с некоторыми участниками ДТП удалось договориться — Бил возместил им имущественный и моральный вред. Другие участники аварии сначала согласились на компенсации, однако затем стали требовать больше, добавил он.

«Есть люди, участники ДТП, с которыми мы сначала договорились о возмещении в разумных рамках, но потом они стали просить больше. Вероятно, споры с ними будут решены в судебном порядке — у них сохраняется право обращаться в суд», — отметил адвокат.