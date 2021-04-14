Обвиняемому в ДТП на Остоженке рэперу предъявлен иск на 1,5 млн рублей

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Рэперу Эльмину Гулиеву, обвиняемому в ДТП на Остоженке в центре Москвы в сентябре 2020 года, предъявлен иск о возмещении причинённого вреда здоровью на 1,5 млн рублей, сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда столицы Ираклий Сохадзе.
Обвиняемому в ДТП на Остоженке рэперу предъявлен иск на 1,5 млн рублей
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«Потерпевшие подали исковое заявление в рамках уголовного дела в связи с получением вреда здоровью о возмещении расходов на медпомощь, лекарства, утраченного заработка, морального вреда в размере 1,5 млн рублей», — цитирует его ТАСС.

Подсудимый полностью признаёт исковые требования, добавили в суде.

21 сентября 2020 года в центре Москвы автомобиль Infiniti под управлением Гулиева на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов, пострадали три человека.

По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев был в состоянии наркотического опьянения.

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