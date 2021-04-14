Обвиняемому в ДТП на Остоженке рэперу предъявлен иск на 1,5 млн рублей
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«Потерпевшие подали исковое заявление в рамках уголовного дела в связи с получением вреда здоровью о возмещении расходов на медпомощь, лекарства, утраченного заработка, морального вреда в размере 1,5 млн рублей», — цитирует его ТАСС.
Подсудимый полностью признаёт исковые требования, добавили в суде.
21 сентября 2020 года в центре Москвы автомобиль Infiniti под управлением Гулиева на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов, пострадали три человека.
По итогам медицинского освидетельствования установлено, что Гулиев был в состоянии наркотического опьянения.