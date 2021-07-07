«Не менее 80%»: Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса

Глава правительства России поручил до 8 июля актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учётом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%. В то же время в Москве с каждым днём растёт число принимающих участие в прививочной кампании от коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. За минувшие сутки в городе вакцинировались более 105 тыс. человек. Также сегодня в олимпийском комплексе «Лужники» открылся один из крупнейших в мире пунктов вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки в столице более 105 тыс. человек вакцинировались от коронавируса. Об этом он сказал в ходе открытия нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники».

«Главная спортивная арена страны тоже вступила в бой, борьбу с пандемией COVID-19. Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днём», — сказал Собянин.

По его словам, за прошедшие сутки первым и вторым компонентом были вакцинированы 105 тыс. человек.

«Это астрономическая сумма. И конечно, это требует ввода дополнительных мощностей... Сегодня мы открываем центр вакцинации — я думаю, что это один из крупнейших в мире. Общая мощность его составляет около 15 тыс. человек в сутки — это в два с половиной раза больше, чем в Гостином Дворе», — цитирует градоначальника ТАСС.

Вместе с тем в столичном оперштабе отметили, что больница №52 в Москве заполнена на 87% больными коронавирусом, реанимационные койки — на 100%. По словам главврача медучреждения Марьяны Лысенко, в реанимации не осталось свободных коек.

Также сообщается, что 21 подросток в возрасте от 12 до 17 лет получил первый компонент «Спутника V» в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, за состоянием несовершеннолетних следят медики, только у двух подростков отмечается небольшое повышение температуры.

Поручения Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 июля актуализировать модель вакцинации россиян от коронавирусной инфекции с учётом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%. Это поручение дано главе Роспотребнадзора Анне Поповой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Также по теме «Только вакцинация позволит остановить пандемию»: эксперты разъяснили рекомендации Минздрава по прививкам от COVID-19 Вакцинация от коронавируса позволит сформировать коллективный иммунитет и вернуться к привычному образу жизни без ограничений, заявил...

Минздраву, Роспотребнадзору, Минцифры, а также органам исполнительной власти субъектов РФ поручено до 10 июля сверить данные из реестра вакцинированных от COVID-19 с аналогичными сведениями на портале госуслуг.

Вдобавок Роспотребнадзору и Минцифры поручено провести проверки обоснованности формирования частными медицинскими организациями и лабораториями цен на проведение ПЦР-исследований.

Глава кабмина также призвал Михаила Мурашко и Анну Попову организовать брифинг с учёными и практикующими специалистами в области вирусологии, который будет посвящён особенностям вакцинации в условиях ухудшения эпидемиологических показателей.

Nature о «Спутнике V»

Британский научный журнал Nature опубликовал статью с подзаголовком «Появляется всё больше доказательств того, что вакцина «Спутник V» безопасна и эффективна».

В ней рассказывается, что российский препарат применяют в 67 странах, но он до сих пор не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). По мнению специалистов, такая позиция ВОЗ и EMA может быть связана с якобы недостатком сведений о побочных эффектах.

«Учёные полагают, что ВОЗ и ЕС медлят с разрешением на использование «Спутника V» в чрезвычайных ситуациях во многом из-за опасений насчёт побочных эффектов и их отслеживания. ВОЗ запросила дополнительные данные у Института им. Гамалеи, и агентство продолжает инспектировать российские предприятия по производству вакцин и проведению клинических испытаний», — говорится в статье, пересказ которой публикует ИноТВ.

При этом приводятся ссылки на публикации в The Lancet о том, что «Спутник V» на 91,6% эффективен для предотвращения заболевания COVID-19 и на 100% защищает от тяжёлой формы коронавируса. Вдобавок Институт им. Гамалеи представил данные о том, что эффективность вакцины после введения двух доз составила 97,6%.

© REUTERS/Shamil Zhumatov

Кроме того, медицинские регуляторы разных стран предоставили информацию, подтверждающую высокую эффективность «Спутника V».

Так, Минздрав Объединённых Арабских Эмиратов сообщил, что эффективность «Спутника V» составила 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% — в предотвращении тяжёлого течения заболевания.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Аргентины отметило, что одна доза однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» снижает симптоматику коронавирусной инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций — на 87,6%.

Также в материале подчёркивается, что «Спутник V», в отличие от других аденовирусных вакцин, созданных AstraZeneca и Johnson & Johnson, не приводит к образованию тромбов.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России коронавирус был подтверждён у 23 962 человек (больше всего — в Москве (5621), Московской области (2531) и Санкт-Петербурге (1906).

С начала пандемии в стране зафиксировано 5 682 634 случая COVID-19. По этому показателю Россия занимает пятое место в мире после США (33,74 млн), Индии (30,6 млн), Бразилии (18,85 млн) и Франции (5,85 млн).

Также за минувшие сутки в РФ были выписаны 20 067 человек (за весь период — 5 121 919). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, умерли 725 пациентов (с начала пандемии — 140 041).

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 153,2 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, в том числе 473 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 987 тыс. человек.

По словам заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова, ситуация с распространением COVID-19 сейчас практически во всех регионах РФ «достаточно серьёзная».

Он также полагает, что коллективного иммунитета в России удастся достичь к октябрю.

«Вы знаете, если нам не удастся к сентябрю, то я не теряю надежды, что в октябре мы это совершим. Потому что в настоящий момент дефицита вакцинных препаратов нет. Мы — единственная страна, где доктор, я подчёркиваю, доктор может предложить пациенту три абсолютно разные вакцины. И это важно в той ситуации, если у человека есть какие-то противопоказания или аллергические реакции», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Горелов отметил, что если человек заболел коронавирусной инфекцией после первой прививки от COVID-19, то вводить второй компонент вакцины не нужно.

«Вторая доза ему не нужна, он должен быть ревакцинирован через шесть месяцев после документированного случая коронавирусной инфекции», — пояснил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Помимо этого, директор Федерального центра имени М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавирусной инфекции «дельта».

«Проведённые исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины «КовиВак» против вируса «дельта» в сравнении с альфа-штаммом коронавируса», — цитирует его ТАСС.

Гуманитарная помощь России

Россия рассматривает возможность поставки в Лаос партии вакцины «Спутник V» в рамках оказания гуманитарной помощи. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с лаосским коллегой Салёмсаем Коммаситом.

«Мы рассматриваем обращение лаосского руководства о том, чтобы наряду с коммерческими поставками часть вакцин («Спутник V». — RT) была направлена сюда в качестве гуманитарного содействия», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в марте власти Лаоса одобрили применение «Спутника V»: «Сейчас Российский фонд прямых инвестиций с лаосскими партнёрами завершает переговоры по поставкам вакцин сюда, в Лаосскую Народно-Демократическую Республику».

Помимо этого, российский министр сообщил, что Москва готова «оказать необходимое содействие» КНДР в борьбе с распространением коронавируса при поступлении соответствующего запроса.

«Это распространяется, конечно же, и на вакцину, и на медицинское оборудование, если в них возникнет нужда. Гуманитарную помощь в других формах мы предоставляем регулярно нашим северокорейским соседям», — пояснил он.

По его словам, российские дипломаты «имеют всю полноту информации» о том, как развивается эпидобстановка в Северной Корее.

«Северокорейские власти с самого начала пандемии коронавируса приняли, наверное, наиболее жёсткие меры по изоляции страны в целях недопущения этой инфекции внутрь. Это практически полный локдаун, который сохраняется до сих пор. Каких-либо случаев, которые говорили бы о вспышке коронавирусной инфекции внутри КНДР, мы не фиксируем», — заключил Лавров.