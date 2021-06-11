В Москве — максимум с января: суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые с февраля превысил 12 тысяч

За последние сутки в России зарегистрировано 12 505 новых заболевших COVID-19, выздоровели 10 188 человек, умерли 396. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, эпидобстановка в регионах развивается неравномерно. Он отметил, что там, где соблюдаются правила, ситуация спокойная, тогда как пренебрежение эпидемиологическими рекомендациями приводит к ухудшению обстановки.

За прошедшие сутки в России выявлено 12 505 новых случаев коронавируса (максимум с 22 февраля), полностью выздоровели 10 188 человек, 396 — скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Таким образом, уже десятый день подряд (со 2 июня) в стране увеличивается показатель суточного прироста заболевших.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 5 180 454 случая коронавирусной инфекции. Зафиксировано 125 674 летальных исхода, выздоровели 4 782 183 человека. Активными остаются 272 597 случаев.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Москве — 5853 (максимум с 14 января). Также по этому показателю лидируют Санкт-Петербург (863) и Московская область (837).

С субботы, 12 июня, в Республике Бурятия приостанавливается работа фуд-кортов в торговых центрах, аттракционов, кинотеатров и театров, а также очный приём в МФЦ и отделах ЗАГС, сообщила пресс-служба регионального правительства. Ограничения будут действовать как минимум до 1 июля.

«Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идёт на вакцинацию, там ситуация спокойная. Те регионы, в том числе с высокой плотностью населения, где население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, там мы видим, что ситуация становится напряжённой», — заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Он также рекомендовал россиянам прививаться от коронавируса не в день отъезда, а за несколько дней до отпуска, чтобы сформировался иммунный ответ и снизился риск заболевания инфекцией.

«Вы проведёте безопасно свой отпуск и, вернувшись с него отдохнувшим, не столкнётесь с заболеванием и не перечеркнёте, не пустите насмарку всё то, что вам дали каникулярные и отпускные дни», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Минздрава также посоветовал россиянам обязательно брать с собой на отдых средства индивидуальной защиты, антисептики и препараты, требующие постоянного приёма при хронических заболеваниях.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 60% россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, при этом 55% сделали бы себе прививку отечественной вакциной. Вместе с тем 22% относятся к прививке отрицательно, 15% — безразлично, 3% затруднились ответить.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 141,9 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 400 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 540 тыс. человек.

РИА Новости

© Томас Тхайцук

Как отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, не более 8% переболевших COVID-19 страдают от онемения конечностей. По её мнению, подобная ситуация может быть связана со снижением питания нервных волокон в острый период болезни.

«На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов», — приводит её слова РИА Новости.

Представитель Роспотребнадзора добавила, что в среднем у 18—23% пациентов с диагнозом «коронавирус» сталкиваются с неспецифическим симптомом — заложенностью ушей. При этом лишь в единичных случаях отмечается острая нейросенсорная потеря слуха.

«Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжёлого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов могут способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении», — пояснила Пшеничная.

«Индийский» штамм коронавируса

В Европе ожидается распространение индийского штамма коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, передаёт РИА Новости.

Также по теме Максимум с февраля: за сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса За прошедшие 24 часа в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса. В последний раз такие показатели фиксировались в стране в...

Представитель ВОЗ подчеркнул, что эта мутация SARS-CoV-2 вызывает наибольшую обеспокоенность, поскольку она заразнее и заболеть могут даже те, кто имеет иммунитет. В связи с этим он рекомендовал европейцам не пренебрегать мерами предосторожности, а также выразил надежду, что уже имеющийся опыт в борьбе COVID-19 поможет избежать ошибок, допущенных в начале пандемии.

В то же время глава российского Минздрава Михаил Мурашко указал, что в настоящее время схемы терапии при заболевании индийским штаммом коронавируса не отличаются от используемых при обычном SARS-CoV-2. Между тем он полагает, что в дальнейшем алгоритм лечения может потребовать корректировки.

«Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе в связи с более высокой скоростью распространения», — сказал он.