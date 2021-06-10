Максимум с февраля: за сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса. В последний раз такие показатели фиксировались в стране в конце февраля. За сутки выздоровели 10 096 человек, 383 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что угроза пандемии ещё сохраняется, и призвал скорее формировать коллективный иммунитет. Тем временем в Росздравнадзоре напомнили, что российские вакцины безопасны и не вызывают серьёзных побочных эффектов.

За прошедшие сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса. Это максимальное значение с 24 февраля. В то же время полностью выздоровели 10 096 человек, 383 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 5 167 949 случаев коронавируса. Зафиксировано 125 278 летальных исходов, выздоровели 4 771 995 человек. Активными остаются 270 676 случаев.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 141,5 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 368 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 526 707 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Москве — 5245. Также по этому показателю лидируют Санкт-Петербург (859) и Московская область (801).

Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что угроза пандемии ещё сохраняется, и призвал скорее формировать коллективный иммунитет.

«Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу», — приводит ТАСС слова министра, произнесённые им на XXIII Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий — Фарммедобращение — 2021».

Руководство Росздравнадзора, в свою очередь, отмечает, что в результате применения российских вакцин не регистрируется значительного количества побочных нежелательных реакций.

«Конечно же, это свидетельствует о том, что вакцины наши, которые сегодня зарегистрированы в РФ, безопасны и могут рекомендоваться для прививки наших пациентов», — сказала глава ведомства Анна Самойлова. Её слова приводит ТАСС.

Вакцинация военнослужащих

В Минобороны рассказали, что более 90% российских военнослужащих и членов их семей прошли вакцинацию от коронавируса.

«Мы завершили вакцинацию практически на 93%, включая не только военнослужащих, но и их родственников», — цитирует ТАСС главу ведомства Сергея Шойгу. По его словам, это достижение позволило не допустить критических показателей по заболеваемости и по летальности.

Шойгу отметил, что вакцинированы служащие всех элементов стратегических ядерных сил, в том числе наземная и авиационная составляющие, подводный флот, а также все подразделения спецназначения.

Министр подчеркнул, что все мероприятия Минобороны проводятся с соблюдением мер профилактики от коронавируса. Он также упомянул о строительстве ведомством медицинских объектов для гражданского населения.

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«В рамках оказания помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах построено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием», — отметил Шойгу.

Восстановление авиасообщения

Россия с 10 июня официально возобновляет авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, с восемью странами. О принятии соответствующего решения оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал 31 мая.

С 10 июня перевозчики смогут открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и в Хорватию. Наряду с этим возможно чартерное авиасообщение с Албанией.

Так, дважды в неделю будут проводиться рейсы Москва — Вена (Австрия), Москва — Будапешт (Венгрия), Москва — Порт Луи (Маврикий), Москва — Рабат (Марокко) и Москва — Загреб (Хорватия). Одним рейсом в неделю ограничены направления Москва — Бейрут (Ливан), и Москва — Люксембург. Чартерное сообщение по маршруту Москва — Тирана (Албания) также будет проводиться один раз в неделю.

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К настоящему времени международные рейсы из России были возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.

Ранее Владимир Путин высказал предположение, что граждане России смогут свободнее посещать зарубежные страны с сентября. Глава государства отметил, что для этого нужно работать над повышением уровня иммунизации.

«Думаю, что в сентябре мы достигнем уровня 60 процентов иммунизации всего населения Российской Федерации, имея в виду и тех, кто, к сожалению, переболел, в том числе и в лёгкой форме, плюс прививки. — сказал президент. — После этого можно будет говорить о более широком доступе и на нашу территорию, и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе и европейские».