Ростуризм и Росавиация заявили о рисках турпоездок на грузопассажирских рейсах

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Росавиация и Ростуризм опубликовали совместное заявление, в котором сообщили о риске туристических поездок на грузопассажирских рейсах, например на Кипр или в Тунис.
Ростуризм и Росавиация заявили о рисках турпоездок на грузопассажирских рейсах
  • РИА Новости

«В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено», — сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.

Отмечается, что по данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелётов с туристическими целями.

«Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать», — заявили в ведомствах, подчеркнув, что туристы и бизнесмены должны учитывать все сопутствующие риски.

К примеру, турист рискует полностью или частично не получить ту услугу, за которую заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT ситуацию с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты.

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