В РСТ прокомментировали ситуацию с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько прокомментировал ситуацию с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты.

В беседе с НСН он заявил, что туроператоры не отправляют туристов грузопассажирскими рейсами.

«Во-первых, это запрещено. Во-вторых, если такие случаи и были когда-то, они носили единичный и исключительный характер. С тех пор было несколько предупреждений и со стороны Росавиации, и со стороны Ростуризма», — сказал эксперт.

По его словам, на грузопассажирских рейсах могут быть туристы, но это те, кто пытается вылететь самостоятельно.

Со своей стороны, исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в беседе с Life.ru отметила, что на Кипр и в Тунис были отправлены организованные туристы, но исключительно по их желанию.

«Всех, кого завезли этими рейсами, обязательно вернут обратно. В дальнейшем такие рейсы будут строго ограничиваться и регулироваться», — заявила она.

Ранее, как сообщала газета «Коммерсантъ», Ростуризм уведомил туристических операторов о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение.

В этом случае, как предупреждает ведомство, операторы несут ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг.

По словам собеседника издания, на грузопассажирских рейсах организованные тургруппы в настоящее время в основном летают на Кипр и в Тунис, которых нет в списке оперштаба.