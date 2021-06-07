В «Турпомощи» оценили ситуацию с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал в беседе с RT ситуацию с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты.

«Проблема стояла остро, действительно так было, но за последние 10—14 дней острота в этом плане прошла... Сначала выступила Росавиация, что надо быть аккуратнее с предложениями в адрес туристов с точки зрения исполнения именно грузопассажирских рейсов. Потому что мы много-много раз повторяли, и «Турпомощь» в частности, что возобновление транспортного сообщения и возобновление туристского сообщения — это две большие разницы. У нас из более чем 30 на сегодняшний день восстановленных транспортных сообщений только пять, насколько мне известно, имеют возможность официально привозить туристов и обслуживать их», — пояснил Осауленко.

Он подчеркнул, что туристам «надо быть внимательнее и надо обязательно понимать всю степень рисков».

«Я понимаю, почему многие граждане России достаточно активно реагируют на такие предложения. Потому что мы видим, что очень большое количество стран там, где не восстановлено туристское сообщение, чуть ли не каждый день заявляют о том, что они готовы принимать российских туристов... Конечно, на таком информационном поле многие считают, что у них такая возможность есть», — заключил собеседник RT.

Ранее, как сообщала газета «Коммерсантъ», Ростуризм уведомил туристических операторов о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение.

В этом случае, как предупреждает ведомство, операторы несут ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг.

По словам собеседника издания, на грузопассажирских рейсах организованные тургруппы в настоящее время в основном летают на Кипр и в Тунис, которых нет в списке оперштаба.

В декабре 2020 года Росавиация направила российским авиакомпаниям уведомление о запрете брать россиян на грузопассажирские рейсы из России в страны, с которыми закрыто авиасообщение.

В ведомстве разъяснили, что «грузопассажирские рейсы предназначены для вывоза иностранцев с территории России и возврата россиян на родину».