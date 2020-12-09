Росавиация сообщила о запрете вывоза туристов в закрытые страны

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Росавиация направила российским авиакомпаниям уведомление о запрете брать россиян на грузопассажирские рейсы из России в страны, с которыми закрыто авиасообщение.
Росавиация сообщила о запрете вывоза туристов в закрытые страны
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. 

В Росавиации разъяснили, что «грузопассажирские рейсы предназначены для вывоза иностранцев с территории России и возврата россиян на родину».

«Перевозка граждан России за пределы страны с туристическими целями запрещена», — заявила представитель Росавиации.

Также в ведомстве добавили, что запрет не касается полётов в страны, с которыми открыто авиасообщение.

Ранее Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов.

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