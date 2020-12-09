Росавиация сообщила о запрете вывоза туристов в закрытые страны
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
В Росавиации разъяснили, что «грузопассажирские рейсы предназначены для вывоза иностранцев с территории России и возврата россиян на родину».
«Перевозка граждан России за пределы страны с туристическими целями запрещена», — заявила представитель Росавиации.
Также в ведомстве добавили, что запрет не касается полётов в страны, с которыми открыто авиасообщение.
Ранее Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов.