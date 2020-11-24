Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов

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Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых в 2021 году региональных маршрутов. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2021 году маршрутов
  • РИА Новости

Отмечается, что «программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением правительства России от 25 декабря 2013 года №1242».

В ведомстве сообщили, что число субсидируемых маршрутов в 2021 году составит 266.

Как рассказали в Росавиации, «на круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания».

«В 2021 году на реализацию данной программы субсидирования из федерального бюджета выделено 7,717 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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