В АТОР рассказали о самых популярных направлениях на новогодние праздники

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о самых популярных направлениях на новогодние праздники.
В АТОР рассказали о самых популярных направлениях на новогодние праздники
  • Pixabay

«Из тех регионов, которые бронируют на новогодний период, пока лидирует горнолыжный кластер Краснодарского края», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в пятёрку также могут войти другие горнолыжные курорты России, в том числе Шерегеш в Кемеровской области и Хибины в Мурманской области.

«Туда поставлены чартеры впервые за всю историю российского туризма, что позволит удешевить пакет, соответственно, будет востребовано у наших туристов», — отметила Ломидзе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.

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