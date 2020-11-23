В АТОР рассказали о самых популярных направлениях на новогодние праздники
- Pixabay
«Из тех регионов, которые бронируют на новогодний период, пока лидирует горнолыжный кластер Краснодарского края», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, в пятёрку также могут войти другие горнолыжные курорты России, в том числе Шерегеш в Кемеровской области и Хибины в Мурманской области.
«Туда поставлены чартеры впервые за всю историю российского туризма, что позволит удешевить пакет, соответственно, будет востребовано у наших туристов», — отметила Ломидзе.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.